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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:14 BJT

中股业绩：贵州茅台一季度净利同比增18%，业绩回升迹象已现

路透上海4月21日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周一晚公布，一季度净利同比增长18%，相较去年全年仅1.4%及去年第一季3%的净利增速，公司业绩已出现回升迹象。

据一季报，该公司一季度实现营业收入85.44亿元人民币，同比增14.69%；净利润43.65亿元，同比增17.99%；每股收益3.82元。同时发布的年报显示，贵州茅台去年实现净利润153.5亿元，同比增1.41%；每股收益13.44元。

该公司去年实现营业收入315.74亿元，同比增2.11%；全年共生产茅台酒及系列产品基酒58,735.49吨，同比增长11.90%。

值得注意的是，一季度末该公司预收款项达27.9亿元，较今年初增加89%，主要是经销商预付的货款增加。

贵州茅台在年报中指出，当前白酒行业仍处于深度调整期，面临经济下行、高端消费信心受挫、传统营销模式受阻、行业产能过剩等多重挑战；白酒行业正进入低速增长的新常态。

公司称，今年将确保高端市场稳定增长，同时进行下属子、副品牌的有机整合、升级，推进营销模式转型，至少打造两个系列酒品牌成为全国化中高端品牌，实现中低端市场有效扩张。今年预计公司营业收入同比增长1%左右。

贵州茅台周一收报234.03元，过去一个月累计上涨21.2%。（完） (发稿 吕雯瑾/林琦；审校 张喜良)

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