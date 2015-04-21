中股业绩：贵州茅台一季度净利同比增18%，业绩回升迹象已现

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海4月21日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周一晚公布，一季度净利同比增长18%，相较去年全年仅1.4%及去年第一季3%的净利增速，公司业绩已出现回升迹象。
据一季报，该公司一季度实现营业收入85.44亿元人民币，同比增14.69%；净利润43.65亿元，同比增17.99%；每股收益3.82元。同时发布的年报显示，贵州茅台去年实现净利润153.5亿元，同比增1.41%；每股收益13.44元。
该公司去年实现营业收入315.74亿元，同比增2.11%；全年共生产茅台酒及系列产品基酒58,735.49吨，同比增长11.90%。
值得注意的是，一季度末该公司预收款项达27.9亿元，较今年初增加89%，主要是经销商预付的货款增加。
贵州茅台在年报中指出，当前白酒行业仍处于深度调整期，面临经济下行、高端消费信心受挫、传统营销模式受阻、行业产能过剩等多重挑战；白酒行业正进入低速增长的新常态。
公司称，今年将确保高端市场稳定增长，同时进行下属子、副品牌的有机整合、升级，推进营销模式转型，至少打造两个系列酒品牌成为全国化中高端品牌，实现中低端市场有效扩张。今年预计公司营业收入同比增长1%左右。
贵州茅台周一收报234.03元，过去一个月累计上涨21.2%。（完） (发稿 吕雯瑾/林琦；审校 张喜良)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6