《香港报摘》--信报4月21日

* 头版头条：

--上周末内地政策阴晴不定，淡友与好友两大阵营周一对决，淡友大获全胜，恒生指数 高开低收，一度泻近700点，低见26,959点。

* 其他：

--消息人士透露，证监会早于本月初已着手调查滙友资本（AID Partners） 被误认作亚视“白武士”导致股价波动一事，并已向证券交易商发信索取该股事发前约半个月的交易纪录，以调查是否有人藉亚视卖盘消息从中获利。

--和黄 并入长和 的方案获得和黄99.2552%独立股东赞成，高票通过合并议案，倘若分拆长地（集团地产业务）上市方案同样通过，预期6月3日便可完成整个重组计划。

--汉能薄膜发电 与博华太平洋 拟合资在以塞班岛为首的太平洋岛屿设立薄膜电站，预计今年底建成，初步规模10MW，年发电2,000万度，主要用于供应博华年内落成的临时赌场。（完）

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