中国个股：京东方拟在福州新建8.5代液晶面板生产线，总投资约300亿

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海4月21日 - 中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司 周二公告称，拟在福州新建一条8.5代液晶面板（TFT-LCD）生产线，总投资约300亿元人民币，计划在2017年建成，这将是公司第四条8.5代线。
公告显示，京东方已与福州市政府及福州城市建设投资集团签署投资框架协议。双方将在福州设立一间项目公司，注册资本180亿元，其中由京东方筹集30亿元，福州方面筹集150亿元，并以无息委托贷款方式提供给京东方，京东方再以注册资本形式投资项目公司。
该项目建设的8.5代线，玻璃基板尺寸为2,200mm×2,500mm，设计产能为玻璃基板投片量 12万片/月，生产55英寸及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。京东方将力争项目在9月底前开工，2017年6月底前投产。
京东方拥有北京第五代和第8.5代TFT-LCD生产线、成都第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第六代TFT-LCD生产线和第8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线和重庆第8.5代生产线，位列全球显示行业前五强。
京东方A股周一收报4.63元，过去一个月累计上涨17.5%。（完）
欲了解详情，可点选深交所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6