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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 08:49 BJT

《交易视点》台债处于新券发行空窗，交投低落难脱盘整--元大宝来证

路透台北4月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场交投人气不足，公债殖利率或因美股上扬而走高，但目前仍存在希腊因债务问题而退出欧元区的问题，加上美国近期经济数据好坏参半，官员对升息保持谨慎态度。终场指标10年期公债 收在1.8861%，与前一交易日殖利率上扬了3.81基点。

本周市场将持续关注希腊债务协商问题、美元走势及油价反弹幅度，这些影响美国未来升息路径的主要因素，而本周美国较无重要经济数据公布，预估公债走势依然呈现区间横盘整理，而台债市场在目前公债发行空窗期，即使有30年期公债发行前交易开始，在美债殖利率走势没有进一步突破前，市场交投意愿可能依旧低落，难以摆脱盘整格局，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95%-1.05%，十年券104/5期 成交利率区间在1.50%-1.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 毕晓雯)

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