中股业绩：中国建筑去年净利增10.6%，料今年营收增速放缓至6%

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透上海4月21日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周二公布，去年实现净利润225.7亿元人民币，同比增长10.6%；基本每股收益为0.75元。公司并预计今年营业收入同比增速放缓至约6%。
年报显示，该公司去年实现营业收入8,000亿元，同比增长17.3%。2014年建筑业务新签合同额14,190亿元，同比增长11.3%；地产业务实现合约销售额1,203亿元，同比下降5.4%。
中国建筑并公布2015年目标为：新签合同额1.5万亿元，营业收入8,500亿元。
该公司同时公布今年一季度经营情况简报显示，1-3月建筑业务新签合同额2,745亿元，同比增1.8%；地产业务合约销售额267亿元，同比下降13.3%，期末土地储备为6,661万平方米。
中国建筑早盘报9.32元，跌5.38%；最近一个月则累计上涨超过46%。（完）
欲浏览公告详情，请点选：here (发稿 徐永；审校 张喜良)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22