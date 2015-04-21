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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:51 BJT

中股业绩：中国建筑去年净利增10.6%，料今年营收增速放缓至6%

路透上海4月21日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周二公布，去年实现净利润225.7亿元人民币，同比增长10.6%；基本每股收益为0.75元。公司并预计今年营业收入同比增速放缓至约6%。

年报显示，该公司去年实现营业收入8,000亿元，同比增长17.3%。2014年建筑业务新签合同额14,190亿元，同比增长11.3%；地产业务实现合约销售额1,203亿元，同比下降5.4%。

中国建筑并公布2015年目标为：新签合同额1.5万亿元，营业收入8,500亿元。

该公司同时公布今年一季度经营情况简报显示，1-3月建筑业务新签合同额2,745亿元，同比增1.8%；地产业务合约销售额267亿元，同比下降13.3%，期末土地储备为6,661万平方米。

中国建筑早盘报9.32元，跌5.38%；最近一个月则累计上涨超过46%。（完）

欲浏览公告详情，请点选：here (发稿 徐永；审校 张喜良)

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