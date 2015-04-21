版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:11 BJT

中信期货：中国期指总持仓小幅增长，市场谨慎情绪有所提升

以下内容节选自4月21日的《期货日报》：

周一市场分歧明显加大，上证指数午后出现快速跳水走势，最终以天量收出带上影的中阴线。高位如此巨量的冲高回落走势值得警惕。从期指持仓数据看，似乎市场谨慎情绪也有所提升。

　　资金回流谨慎。从沪深300期指总持仓看，上周五减仓达到27817手，资金回避周末风险意愿较强。但本周一期指总持仓仅增长8761手，不足20万手。即便加上上证50和中证500期指的日增仓2675手，也只回流11436手，资金态度较为谨慎。相比股票市场的天量，期指市场似乎更显理性。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐