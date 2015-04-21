《中国债券市场每日交易备忘》--4月21日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国央行周一晚间公布，丝路基金将联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴 基斯坦清洁能源开发及水电项目。这将是丝路基金成立后投资的首个项目，标志其开展实质 性投资运作。 --据中国证券报周二报导，《证券法》修订草案周一提请全国人大常委会一审。修订草 案首次从法律层面明确了股票发行(IPO)注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册 的法律制度。 --中国国家税务总局周一公布，今年一季度全国税务部门组织税收收入27,121亿元人民 币（已扣除出口退税），同比增长3.4%，增速低于2014年全年的8.8%。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次