《中国债券市场每日交易备忘》--4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国央行周一晚间公布，丝路基金将联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴 基斯坦清洁能源开发及水电项目。这将是丝路基金成立后投资的首个项目，标志其开展实质 性投资运作。 --据中国证券报周二报导，《证券法》修订草案周一提请全国人大常委会一审。修订草 案首次从法律层面明确了股票发行(IPO)注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册 的法律制度。 --中国国家税务总局周一公布，今年一季度全国税务部门组织税收收入27,121亿元人民 币（已扣除出口退税），同比增长3.4%，增速低于2014年全年的8.8%。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6