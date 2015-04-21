版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:16 BJT

期货日报：大商所焦煤、焦炭和铁矿石合约最小变动价下调，市场流动性增强

以下内容节选自4月21日的《期货日报》：

昨日，大商所焦煤、焦炭和铁矿石期货合约迎来最小变动价位下调，煤焦矿当日交易活跃。市场人士认为，煤焦矿最小变动价位下调对市场的趋势影响不大，鉴于煤焦矿价格已经跌至低谷，调整最小波动价位有助提升市场流动性。

大商所统计数据显示，昨日，焦煤双边成交量为38.1万手，焦炭成交15.5万手，铁矿石则成交154.9万手。尤其是焦煤表现抢眼，焦煤主力1509合约成交量攀升至372246手，创该合约上市以来最高纪录。同时，在技术补跌的影响下，焦煤价格跌至654元/吨新低。

黑色系品种在调整最小变动价位之后，市场空间的打开或预示着新的市场机会来临。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐