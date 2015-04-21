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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:20 BJT

期货日报：沪银下跌行情可期，美国经济重新提速施压银价

以下内容节选自4月21日的《期货日报》：

上周，白银市场多空博弈加剧，沪银主力合约在3,500元/千克窄幅震荡。目前美国公布的经济数据呈现改善迹象，二季度美国经济复苏将重新提速，加息预期将重回市场。而今年年初持续催高银价的希腊债务危机问题，将通过影响欧元与美元施压白银。我们认为，白银价格近期将突破当下运行平台，重陷跌势。

长期看希腊危机问题将拖累欧元利好美元，压制银价。并且伴随着美国经济在二季度将重新开始提速，美联储官员们均认可年内加息，这将成为长期压制银价的因素。近期白银走势将偏弱，沪银主力总体以3,500元/千克为轴心，在长期压制银价因素持续作用的情况下，白银下跌行情可期。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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