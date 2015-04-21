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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:36 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国忧虑抵消降准带来的激励

中国房地产市场的阴霾前景，继续打压该国金属需求展望。中国政府对低迷楼市的政策支持，已经遭遇到银行业的阻碍。

陷于财困的房地产商--佳兆业 周一确认未能按期支付两只优先美元债券的票息，成为首家对美元债券违约的中国地产商。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行有信心欧元区成长将更为强劲，通胀重返该行的中期目标也将“不会过度延迟”。

矿业巨擘力拓(Rio Tinto) 周二公布第一季铁矿石产量大幅成长。尽管全球市场中供应过剩将矿石价格压至记录低点，该公司目前仍努力想获得更大的市场。 (完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/张若琪)

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