香港个股：华润创业向母公司出售280亿港元非啤酒业务，复牌涨近六成

路透香港4月21日 - 中国华润集团旗下消费业务分支--华润创业 周二公布大型重组计划，透过向母公司出售价值280亿港元的非啤酒业务，以达至战略转型成为专注于啤酒业务的领导企业。该股今早复牌后开盘涨近六成。

华创并计划于交易完成后向股东派发每股11.5港元特别股息，同时，母公司将收购合资格股东所持华创最多10%的股份。

据公告，华创拟向母公司出售全部非啤酒业务，总代价280亿港元，其中约135.82亿港元拟以现金支付，余额以承兑票据支付。估计将变现出售事项除税前未经审核亏损约68亿港元。

华润创业主席陈朗表示，这次战略转型符合所有股东的最佳利益，因公司的非啤酒业务所面对的市场挑战及业务整合风险，已经为公司的财务表现带来负面影响。

“是次建议收购将让我们市场领先的啤酒业务价值从原有的复合结构中释放出来，及让华润创业的公众股东无须继续面对复杂的非啤酒业务需进行的重组所带来的不确定性。”他说。

华创计划于交易完成及削减股本后透过特别股息将代价的大部分现金所得款项退还予全体股东，建议特别股息每股11.5港元。

同时，母公司华润集团将向华创的合资格股东提出以每股12.7港元收购其所持最多约2.42亿股股份（相当于现有已发行股本约10%），连同特别股息在内的收购价每股24.2港元，较停牌前收市价15.2港元有59%溢价。

华润集团董事长傅育宁表示，“在面对零售业调整整合的大背景下，我们高度支持华润创业战略转型成为专注于啤酒业务的领导企业。”

上述出售事项须获得独立股东的批准及若干银行及第三方的同意。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)