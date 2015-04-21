希腊政经：希腊邀请中国企业竞标油气勘探项目

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透雅典4月20日 - 希腊周一邀请中国企业参加今年稍后的深海油气勘探项目竞标，之前雅典于3月延长了招标期限。
目前希腊财政依赖于欧盟和国际货币基金组织(IMF)的金融援助。该国过去50年间多次寻找大型油气藏，均无果而终。之后希腊债务危机促使该国加大勘探力度，以便为国家创造收入。
希腊总理齐普拉斯的左翼政府多给投资者两个月时间，可在7月14日之前投标，参与爱奥尼亚海和南部克里特岛海域的20个海上区块的试钻。
希腊能源部在声明中称，能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)与中国驻希腊大使邹肖力周二讨论了这一问题。
希腊能源部称，中国大使承诺通知中国企业希腊招标消息，双方同意组织中国商界人士访问雅典，讨论相关技术细节。
目前尚不清楚，哪些公司可能会接到招标通知；目前也无法获知更多详细情况。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22