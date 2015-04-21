中国经济：保增长政策工具充足，未来提高全要素生产率是关键--财长

路透北京4月21日 - 中国财政部长楼继伟表示，虽然中国经济面临下行压力，但是政府拥有充足的政策工具；未来中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高。此外，要继续推进“营改增”、适当降低地方债的同时保持一定新增建设规模。

他日前在接受新华社专访时称，正在进行的一系列改革都有利于提高全要素生产率，如户籍改革、农村土地承包经营权流转改革，以及建立知识产权法院和地区巡回法院以维护市场统一和司法公正。

在财政政策方面，他表示，今年还要着力推进一些既促进当前增长、又有利于长远发展的改革，比如促进政府和社会资本的合作。

楼继伟并强调，中国确实面临劳动力短缺、人口老龄化导致潜在增长率下降的现实。但是，只要认真将改革落实到位，中国就能实现7%左右的经济增长目标。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。