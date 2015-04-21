中国经济：保增长政策工具充足，未来提高全要素生产率是关键--财长

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透北京4月21日 - 中国财政部长楼继伟表示，虽然中国经济面临下行压力，但是政府拥有充足的政策工具；未来中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高。此外，要继续推进“营改增”、适当降低地方债的同时保持一定新增建设规模。
他日前在接受新华社专访时称，正在进行的一系列改革都有利于提高全要素生产率，如户籍改革、农村土地承包经营权流转改革，以及建立知识产权法院和地区巡回法院以维护市场统一和司法公正。
在财政政策方面，他表示，今年还要着力推进一些既促进当前增长、又有利于长远发展的改革，比如促进政府和社会资本的合作。
楼继伟并强调，中国确实面临劳动力短缺、人口老龄化导致潜在增长率下降的现实。但是，只要认真将改革落实到位，中国就能实现7%左右的经济增长目标。
中国公布一季度GDP增速创六年新低后，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
中国2014年推进营业税改征增值税试点已合计减税1,918亿元人民币，下一步将继续推进营改增扩围，今年力争扩大至建筑业和不动产、金融保险和生活服务等行业。 （完） (发稿 吴晓龙；审校 宿泱韫/张喜良)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6