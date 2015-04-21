永安期货：沪胶走出景气周期仍需时间

上周，国际原油在多重利好的推动下反弹强劲，大宗商品整体氛围转暖。其中，沪胶主力1509合约冲高企稳，周线收阳，站在5日均线以上。但是，随着国内天胶主产区陆续进入开割季，泰国两轮收储的烟片待处理，以及国内下游轮胎企业要直面天胶进口关税提高和轮胎出口市场份额减少的双重压力，走弱4年之久的沪胶走出景气周期仍需要时间。

据中橡协统计，轮胎、力车胎和废橡胶综合利用三个行业在2014年均实现了利润负增长。其中，内资轮胎企业的利润下降9.7%，外资轮胎企业的利润增长16.7%，轮胎产成品库存货值同比增长20.41%，力车胎利润则大幅下降15.5%。轮胎企业的高成品库存不仅拖累轮胎价格和企业开工率，同时也打消了其采购原料的积极性，从而直接导致了天胶期现货价格的持续低迷。(完)