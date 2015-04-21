澳洲央行：进一步降息前希望评估更多经济数据表现--4月会议记录

然而委员会指出，房贷增长速度未再继续加快，房价涨势主要集中在悉尼地区，其他地方的房价走势更加温和。

会议记录显示，委员会还讨论了在2月和3月利率决定声明即将发布时，澳元的异常交易情况。

央行官员了解到，澳洲证券和投资委员会(ASIC)正在调查这一事件，而央行内部调查并没有发现任何迹象，表明存在程序性疏漏或有任何行为可能导致了相关信息提前泄露。