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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 09:58 BJT

澳洲央行：进一步降息前希望评估更多经济数据表现--4月会议记录

然而委员会指出，房贷增长速度未再继续加快，房价涨势主要集中在悉尼地区，其他地方的房价走势更加温和。

会议记录显示，委员会还讨论了在2月和3月利率决定声明即将发布时，澳元的异常交易情况。

央行官员了解到，澳洲证券和投资委员会(ASIC)正在调查这一事件，而央行内部调查并没有发现任何迹象，表明存在程序性疏漏或有任何行为可能导致了相关信息提前泄露。

他们讨论了一种可能性，即市场流动性不足以及算法交易策略可能导致了异常的汇率波动。(完) (编译 徐文焰/李春喜/王颖；审校 杜明霞/张涛/郑茵/许娜)

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