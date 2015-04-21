澳洲央行：进一步降息前希望评估更多经济数据表现--4月会议记录

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
然而委员会指出，房贷增长速度未再继续加快，房价涨势主要集中在悉尼地区，其他地方的房价走势更加温和。
会议记录显示，委员会还讨论了在2月和3月利率决定声明即将发布时，澳元的异常交易情况。
央行官员了解到，澳洲证券和投资委员会(ASIC)正在调查这一事件，而央行内部调查并没有发现任何迹象，表明存在程序性疏漏或有任何行为可能导致了相关信息提前泄露。
他们讨论了一种可能性，即市场流动性不足以及算法交易策略可能导致了异常的汇率波动。(完) (编译 徐文焰/李春喜/王颖；审校 杜明霞/张涛/郑茵/许娜)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率