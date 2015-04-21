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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元几元变动，澳洲央行会议记录符合预期

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* 澳元/美元基本未变，澳洲央行会议记录与预期一致

* 此前澳元/美元小跌，但引发新的买兴

* 澳洲央行等待数据来判断是否应该降息，周三公布CPI后可初见端倪

* 市场预计5月降息几率为66%(完)

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