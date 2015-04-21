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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 09:53 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月21日-4月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布4月政策会议记录(0130)。

多伦多--德国央行理事Andreas Dombret就欧元区当前形势及“危急关头”发表演说(1600)。

日内瓦--欧洲央行监事会主席努伊在国际银行及金融研究中心(International Centre for Monetary and Banking Studies)发表演说(1630)。

渥太华--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)将提交财政年度联邦预算(2000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Henry Ohlsson参加一个小组讨论(1115)。

4月22(三)

纽约--德国央行理事Andreas Dombret就欧元区当前形势发表演说(1700)。

雷克雅未克--冰岛央行公布金融稳定报告。

4月23日(四)

华盛顿--大西洋月刊(The Atlantic)举办经济峰会，发言者包括：美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和美国劳工部长佩雷兹。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。

安大略--加拿大安大略省政府计划公布当前财年预算(2000)。

4月24日(五)

拉脱维亚里加--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长非正式会议(至4月25日)。

东京--日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话(0300)。

华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹在美国进出口银行(Export-Import Bank of the United States)小组发表讲话(1430)。

伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在瑞士央行年度股东会议上发表讲话。

4月27日(一)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话(2240)。

4月28日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议。

雅典--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)和国务部长Panagiotis Nikoloudis会见瑞士财政部官员代表团，讨论两国税务当局加强合作事宜(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月29日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)

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