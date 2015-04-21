《全球重要经济事件一览表》--4月21日-4月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布4月政策会议记录(0130)。
多伦多--德国央行理事Andreas Dombret就欧元区当前形势及“危急关头”发表演说(1600)。
日内瓦--欧洲央行监事会主席努伊在国际银行及金融研究中心(International Centre for Monetary and Banking Studies)发表演说(1630)。
渥太华--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)将提交财政年度联邦预算(2000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Henry Ohlsson参加一个小组讨论(1115)。
4月22(三)
纽约--德国央行理事Andreas Dombret就欧元区当前形势发表演说(1700)。
雷克雅未克--冰岛央行公布金融稳定报告。
4月23日(四)
华盛顿--大西洋月刊(The Atlantic)举办经济峰会，发言者包括：美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和美国劳工部长佩雷兹。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
安大略--加拿大安大略省政府计划公布当前财年预算(2000)。
4月24日(五)
拉脱维亚里加--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长非正式会议(至4月25日)。
东京--日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话(0300)。
华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹在美国进出口银行(Export-Import Bank of the United States)小组发表讲话(1430)。
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在瑞士央行年度股东会议上发表讲话。
4月27日(一)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话(2240)。
4月28日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议。
雅典--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)和国务部长Panagiotis Nikoloudis会见瑞士财政部官员代表团，讨论两国税务当局加强合作事宜(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月29日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22