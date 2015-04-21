更新版 1-中国公开市场：资金面量价齐松逾两月逆回购首暂停，短期或仍缺席

* 公开市场逆回购暂停操作，为逾两个月来首见

* 继央行超预期调降存款准备金，流动性量价齐松

* 均进一步降低逆回购利率继续引导必要性

* 资金价格低位运行将成今年常态，短期公开市场或暂缺席 (新增市场评论及更多细节)

路透北京4月21日 - 中国央行公开市场今日逾两个月后首次暂停逆回购操作，市场亦未掀波澜。分析人士认为，央行超预期降准带来流动性量价齐松，均进一步削弱公开市场利率引导必要性，因此零操作亦在情理之中。

他们并表示，资金价格低位运行将成今年常态，短期公开市场或暂缺席，央行后续操作将先观察资金面及宏观经济走势再定。

业内人士稍早透露，央行公开市场今日不进行任何操作，为逾两个月来首次。上次公开市场零操作是在今年2月17日。

“正常啊，刚放了钱，逆回购价格也是滞后指标，(公开市场)影响不大了。”北京一券商交易员称。

银行间市场七天期回购 最新加权利率报在2.52%附近，3月初至今已累计下跌逾200bp。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

国海证券债券研究员范小阳认为，降准之后，无论是从量和价格来看，逆回购暂停是意料之中的事情，而且逆回购利率已经降至了历史低位，进一步下调空间可能也不大了。

“资金利率基本见底，可能维持一段时间，但进一步下行难，”他称，后续也不排除正回购的可能，但是央行短期应该没有收流动性的动力，稳增长和地方债务都需要相对宽松的资金环境。

华创证券固定收益首席分析师屈庆最新点评则认为，公开市场正回购重启概率正在加大，从流动性吞吐的角度来看，放长期资金，收短期资金也在情理之中。

据路透统计，本周公开市场共有200亿元逆回购到期回笼资金，其中周二100亿元，周四100亿元。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

上周公开市场连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端引领社会融资成本下行之意愈加明显。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 0

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 200

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