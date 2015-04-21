《中国已公布新股发行上市日程表》--4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
*4/22 沪 大豪科技 5,100 11.17 22.98 中信建投
*4/22 沪 曲美股份 6,052 8.98 22.99 中信建投
*4/22 沪 歌 力 思 4,000 19.16 22.96 国信证券
*4/22 深 汉邦高科 1,770 17.76 22.98 信达证券
*4/22 深 航新科技 3,327 11.68 21.63 招商证券
*4/22 深 广 生 堂 1,750 21.47 18.67 华林证券
*4/22 深 美康生物 2,834 27.51 22.98 光大证券
*4/22 深 金雷风电 1,407 31.94 19.66 齐鲁证券
*4/22 深 全信股份 2,025 12.91 22.30 国金证券
*4/22 深 昇兴股份 6,000 5.74 22.96 招商证券
-- 沪 老 百 姓 6,700 16.41 22.52 瑞银证券
-- 沪 星光农机 5,000 11.23 21.19 中航证券
-- 沪 珍 宝 岛 6,458 23.60 22.91 招商证券
-- 沪 盛洋科技 2,300 11.32 22.98 浙商证券
-- 沪 派思股份 3,010 6.52 22.97 广发证券
-- 深 康 斯 特 1,020 18.12 22.98 东海证券
-- 沪 山东华鹏 2,640 8.73 22.97 广发证券
-- 沪 江苏有线 59,700 5.47 22.98 华泰联合
-- 沪 福鞍股份 2,500 10.77 22.91 国信证券
-- 深 清 水 源 1,670 10.53 19.30 中原证券
-- 深 运达科技 2,800 21.70 22.97 中金公司
-- 深 鲍斯股份 2,112 9.81 22.81 海通证券
-- 深 双杰电气 3,448.64 12.13 22.89 东北证券
-- 深 乐凯新材 1,540 8.85 7.11 中信建投
-- 深 浩云科技 2,000 15.79 22.88 招商证券
-- 深 易尚展示 1,756 10.48 22.98 国金证券
-- 深 博济医药 1,667 12.87 22.98 广发证券
-- 深 金石东方 1,700 10.57 22.98 海通证券
-- 深 鹏辉能源 2,100 14.87 22.99 华林证券
-- 深 普 丽 盛 2,500 19.17 22.55 广发证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (整理 张世儒; 审校 林琦)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6