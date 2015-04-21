《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日

*明报：

--佳兆业 大股东郭氏家族于香港的富昌融资，据香港证监会资料显示，富昌融资所持的可“就机构融资提供意见”牌照已经被终止，同系的富昌资产管理，所持“证券交易”及“就证券提供意见”牌照亦已被终止。

*苹果日报：

--汇丰控股 香港举行的非正式股东会上再有多名股东强烈要求总部迁离伦敦，汇控主席范智廉暗示将重启迁册研究，但据了解，有关事宜尚未到正式向董事会提呈议案商讨的阶段。

--东亚银行 将与微众银行运用背靠腾讯 的大数据基础提供切合线上潜在新客的产品，范围不涉存款，若审批进展顺利，首项具体合作业务最快在今年下半年推出。

*东方日报：

--佳兆业 公布，未就旗下2017及2018年到期之债券支付合共5,160万美元之利息款项，集团表示正专注发布去年年度业绩，并致力达成债务重组，冀与境外债权人订立暂缓还款协议。

*文汇报：

--中国生物材料生产商上海昊海生物科技 首日公开招股，获多间券商为其借出6.484亿港元孖展额，相当于公开发售部分的超额认购逾1.7倍。

--大家乐 与韩国JNT合作为香港引入韩国健康餐饮品牌The Cup，首间分店昨日开幕，预料18-20个月回本，暂未定目标开店数目。

*大公报：

--内地服装品牌利郎 主席王冬星于股东会上表示，今年首季的同店销售录得中单位数的增长，秋季订单亦有低双位数增长，估计今年全年的同店销售增长可达5-8%左右。

--香港旅游业正面临低潮，据朗廷酒店 执行主席罗嘉瑞透露，公司于本月首两周的入住率、房租及客房平均收入按年跌双位数，其中客房平均收入更跌25%。（完）

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