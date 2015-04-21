《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
*明报：
--佳兆业 大股东郭氏家族于香港的富昌融资，据香港证监会资料显示，富昌融资所持的可“就机构融资提供意见”牌照已经被终止，同系的富昌资产管理，所持“证券交易”及“就证券提供意见”牌照亦已被终止。
*苹果日报：
--汇丰控股 香港举行的非正式股东会上再有多名股东强烈要求总部迁离伦敦，汇控主席范智廉暗示将重启迁册研究，但据了解，有关事宜尚未到正式向董事会提呈议案商讨的阶段。
--东亚银行 将与微众银行运用背靠腾讯 的大数据基础提供切合线上潜在新客的产品，范围不涉存款，若审批进展顺利，首项具体合作业务最快在今年下半年推出。
*东方日报：
--佳兆业 公布，未就旗下2017及2018年到期之债券支付合共5,160万美元之利息款项，集团表示正专注发布去年年度业绩，并致力达成债务重组，冀与境外债权人订立暂缓还款协议。
*文汇报：
--中国生物材料生产商上海昊海生物科技 首日公开招股，获多间券商为其借出6.484亿港元孖展额，相当于公开发售部分的超额认购逾1.7倍。
--大家乐 与韩国JNT合作为香港引入韩国健康餐饮品牌The Cup，首间分店昨日开幕，预料18-20个月回本，暂未定目标开店数目。
*大公报：
--内地服装品牌利郎 主席王冬星于股东会上表示，今年首季的同店销售录得中单位数的增长，秋季订单亦有低双位数增长，估计今年全年的同店销售增长可达5-8%左右。
--香港旅游业正面临低潮，据朗廷酒店 执行主席罗嘉瑞透露，公司于本月首两周的入住率、房租及客房平均收入按年跌双位数，其中客房平均收入更跌25%。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6