基金观点：Einhorn旗下Greenlight Capital再度买进通用汽车股票

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
该公司在4月20日的函件中表示，“过去一季投资组合表现平淡，且没什么获利。虽然整体市况没什么进展，但我们的进展更少。”
这档基金第一季新持有两家股价遭受重击公司的股票，一家是飞机租赁公司AerCap Holdings NV ，另一家为营建工程业者Chicago Bridge and Iron Co NV 。
Greenlight表示，该公司出售安泰人寿 持仓，同时退出三档“因并购活动而亏损的空头部位”。这三档空头仓位分别为Safeway Ltd 、飞思卡尔半导体(Freescale) 及Lorillard Inc 。
该公司指出，现在越来越难找到好的作多标的，因各公司估值偏高，但获利则处于“不稳定”状况。(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 李春喜)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。