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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 10:26 BJT

基金观点：Einhorn旗下Greenlight Capital再度买进通用汽车股票

该公司在4月20日的函件中表示，“过去一季投资组合表现平淡，且没什么获利。虽然整体市况没什么进展，但我们的进展更少。”

这档基金第一季新持有两家股价遭受重击公司的股票，一家是飞机租赁公司AerCap Holdings NV ，另一家为营建工程业者Chicago Bridge and Iron Co NV 。

Greenlight表示，该公司出售安泰人寿 持仓，同时退出三档“因并购活动而亏损的空头部位”。这三档空头仓位分别为Safeway Ltd 、飞思卡尔半导体(Freescale) 及Lorillard Inc 。

该公司指出，现在越来越难找到好的作多标的，因各公司估值偏高，但获利则处于“不稳定”状况。(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 李春喜)

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