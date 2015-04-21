基金观点：Einhorn旗下Greenlight Capital再度买进通用汽车股票

该公司在4月20日的函件中表示，“过去一季投资组合表现平淡，且没什么获利。虽然整体市况没什么进展，但我们的进展更少。”

这档基金第一季新持有两家股价遭受重击公司的股票，一家是飞机租赁公司AerCap Holdings NV ，另一家为营建工程业者Chicago Bridge and Iron Co NV 。

Greenlight表示，该公司出售安泰人寿 持仓，同时退出三档“因并购活动而亏损的空头部位”。这三档空头仓位分别为Safeway Ltd 、飞思卡尔半导体(Freescale) 及Lorillard Inc 。