港报财经评论：A股泡沫劲，靠拣股避险--信报4月21日

A股泡沫劲，靠拣股避险/ 习广思

投资者经历了惊涛骇浪的一个周末及周日，到了周一，满以为可以逃过跌市之险，下午港股却跟随A股下跌，且一跌就是超过500点，对于满仓中资股的投资者来说，都“咪话唔伤”。不知是否如此巧合，跌市撞正《大时代》首日重播，后市该减仓避险还是候低吸纳？看来还是后者较恰当。中国公布经济增速降至6年来最低点后，人行就以全球金融危机以来的最大力度，下调金融机构的存款准备金率多达1%，是今年以来第二次降准，也是2008年11月以来力度最大的一次存款准备金率下调。经下调后。中国存款准备金率达18.5%，按全球标准来说仍是高企。

今次降准令银行有能力加大放贷，释放1.2万亿人民币左右，也可能进一步刺激已经节节上升的股市。至于此次降准是否意料之外，则言人人殊。事实上，近两个月以来就不断引述外资行报告及调查称，减息、降准近在眼前，要不是在4月底，就是在5月，而6月还有后续的宽松政策。澳新银行首席中国经济学家刘利刚称，降准的幅度比市场预期的大得多，银行流动性将非常充裕，这也会给已经炙热的股市火上加油。摩根士丹利首席大中华经济学家乔虹指出，人行今次的做法具有积极意义，表明决策层正努力抵销潜在资本外流的冲击，稳定宏观环境。

麦格理中国经济研究负责人胡伟俊认为，这反映中国决策层很担心经济前景，估计一个月内还会减息一次，政府或会加大基础设施建设投入，以及进一步放松对楼市的限制措施。人行大手降准，惟中国内地A股却反高潮先升后急跌，原因不外乎是投资者看准短期利好消息几乎出尽、趁好消息获利沽货、担心放宽扩大沽空限制等不利后市等。事实上，A股一向充满投机成分，要在这个投机者充斥的市场生存，就得用投机者的心态，去估计对手下一步行动。

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美汇勿因双顶形态看淡/ 苏子

美汇指数在上月13日及本月1日分别高见100.39及99.99，而这两个高位在日线图正呈现一个双顶不利形态。不过，在上月26日及本月6日，美汇指数分别低见96.17及96.33，而美汇指数在这两个低位亦获得不俗的承接力，技术上这两个低位亦可视作利好短期走势的小型双底形态。由于美汇指数所造的双顶形态刚好在100心理关口附近，加上近期美国公布的经济数据又表现欠佳，令市场猜测联储局在9月或之前宣布加息的可能性大降。因此，市场上不少投资者甚至分析师目前只关注上述不利美元的双顶形态，不少短线投资者亦已倾向采取高沽美元的策略。

不过，始终美国即将进入加息周期这个利好美元因素的市场预期并未消失，因此，上述的双顶不利形态，在加息预期仍然挥之不去的大前提下，最终发展失败的可能性实在不容抹煞。换言之，美汇指数最终或会顺利突破100心理关口，从而展开新一轮上升浪。目前投资者不宜因为看见美汇指数正在日线图上呈现双顶不利形态而大手入市建立美元短仓，忽略美元可能随时重拾新一轮上升浪的风险。上周四美汇指数跌至50天平均线支持附近已获得不俗的支持力，昨天欧洲市已回升至20天平均线阻力附近。倘若昨晚美汇指数有力突破20天平均线阻力并企稳之上波动及收市，小心上述的小型双底形态随后将有甚高机会获得确认。换言之，上述市场认为会发展成功的双顶形态将以失败收场。

上周油价大升近8%，加上中国央行减息及希腊违约风险正在飙升中，可惜这些利好因素始终未能刺激金价顺利突破100天平均线阻力，挑战更关键的1224美元阻力，表现令不少看好者大失所望。金价已出现应升不升的现象，若配合美元可以成功回复新一轮上升浪的话，小心金价在跌破50天平均线支持后，向下出现较明显的跌市。

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