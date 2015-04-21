港报财经评论：保历加测市，港股宜守26,000点--经济日报4月21日

保历加测市，港股宜守26,000/ 林瑞芬 中证监规范融资融券，并降准稳经济，一收一放，用心良苦。港股则在上周五场外急挫，昨日先升后回，仍处调整势当中。恒指昨收报27,094，跌2%；国指收报14,111，跌2.9%，大市成交额2,110亿港元。港汇仍呈强，毋须恐慌。内银股昨先升后回，交行 、建行 、工行 等跌1.3%至2%，上周已同大家以分析中期趋势，预示上升水位仍充足，但短期超买则有调整。 上周中国内地公布首季经济数据后，大家可能已早料到刺激经济的迫切性，降准不是意外，但今次降准达1%，以一季度人民币存款余额124.89万亿港元，这次降准可以释放的流动性将近1.5万亿港元。此外，还额外定向降准，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度的意图，对实体经济的刺激力度较劲，则是意外。出招前，中证监之举就有事前警诫股市狂牛勿太任性，中和大幅降准利好短期消息，用心良苦。 若非如此，中国内地股市可能在大幅降准下昨日劲升，上证昨相当反覆，又升又跌，最终以4,217收市，跌1.6%。高管想慢牛好走，但投资者跟从与否又是另一回事。当然，投资者会不会在短期内又更任性，又惹来监管加码约束，就不能预料。在升浪已累计一定高度下，后市波幅愈大是大概事，有多少回报就有多少风险预算。配合附图上证指数保历加通道启示，上证自3月突破3,400始加速升势，通道扩张，后市的波动，容许在3,900至4,300之间的范围，失守3,900则要小心。不过，波动之中，A股牛市仍以向前为主，这也有一些客观的趋势性因素配合，如经济未稳需要刺激支持、改革持续等，后市纵然波动，仍旧未言牛市已到顶。历史而言，牛市的见顶多在资金的收缩下呈现，而现况，刚大幅降准，容后还有可能降息下，资金面看不到突然收缩的风险。据闻李克强刚考察银行内部讲话出提出，在贷款息率普遍为6%以上，而企业利润才只有5%，扣除财务费用之后不就成负增长疑问。由此启示，未来央妈减息也是可能事。还有，有外媒华尔街日报报道，中国央行正考虑实施欧央行在金融危机期间实施的“欧版QE”——长期再融资操作，允许银行将持有的地方政府债置换成现金，以进一步向市场提供流动性。若如是，资金面可预期尚有一段时间维持宽松。此外，此轮牛市是配合改革而来，改革一日未完，牛市势一日未改。加上，人民日报最新已给投资者定心丸，指融券新政不改牛市格局，规范市场利长远。