港报财经评论：保历加测市，港股宜守26,000点--经济日报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
保历加测市，港股宜守26,000/ 林瑞芬 中证监规范融资融券，并降准稳经济，一收一放，用心良苦。港股则在上周五场外急挫，昨日先升后回，仍处调整势当中。恒指昨收报27,094，跌2%；国指收报14,111，跌2.9%，大市成交额2,110亿港元。港汇仍呈强，毋须恐慌。内银股昨先升后回，交行 、建行 、工行 等跌1.3%至2%，上周已同大家以分析中期趋势，预示上升水位仍充足，但短期超买则有调整。 上周中国内地公布首季经济数据后，大家可能已早料到刺激经济的迫切性，降准不是意外，但今次降准达1%，以一季度人民币存款余额124.89万亿港元，这次降准可以释放的流动性将近1.5万亿港元。此外，还额外定向降准，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度的意图，对实体经济的刺激力度较劲，则是意外。出招前，中证监之举就有事前警诫股市狂牛勿太任性，中和大幅降准利好短期消息，用心良苦。 若非如此，中国内地股市可能在大幅降准下昨日劲升，上证昨相当反覆，又升又跌，最终以4,217收市，跌1.6%。高管想慢牛好走，但投资者跟从与否又是另一回事。当然，投资者会不会在短期内又更任性，又惹来监管加码约束，就不能预料。在升浪已累计一定高度下，后市波幅愈大是大概事，有多少回报就有多少风险预算。配合附图上证指数保历加通道启示，上证自3月突破3,400始加速升势，通道扩张，后市的波动，容许在3,900至4,300之间的范围，失守3,900则要小心。不过，波动之中，A股牛市仍以向前为主，这也有一些客观的趋势性因素配合，如经济未稳需要刺激支持、改革持续等，后市纵然波动，仍旧未言牛市已到顶。历史而言，牛市的见顶多在资金的收缩下呈现，而现况，刚大幅降准，容后还有可能降息下，资金面看不到突然收缩的风险。据闻李克强刚考察银行内部讲话出提出，在贷款息率普遍为6%以上，而企业利润才只有5%，扣除财务费用之后不就成负增长疑问。由此启示，未来央妈减息也是可能事。还有，有外媒华尔街日报报道，中国央行正考虑实施欧央行在金融危机期间实施的“欧版QE”——长期再融资操作，允许银行将持有的地方政府债置换成现金，以进一步向市场提供流动性。若如是，资金面可预期尚有一段时间维持宽松。此外，此轮牛市是配合改革而来，改革一日未完，牛市势一日未改。加上，人民日报最新已给投资者定心丸，指融券新政不改牛市格局，规范市场利长远。
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人行料再出招：五月减息/ 余少文 人民银行终于下调存款准备金率，但中港两地股市先升后跌，相信短期焦点还是在首季业绩，只是中国出招料不会停，最快5月底减息。中国内地股市昨日震荡，先跌后升再跌收场，当中上证综合指数一度高见4,356点，可惜最后倒跌70点或1.6%，收报4,217点，沪市成交额更突破1万亿人民币。而国企指数则先升后跌，以全日高位14,641点开市后立即下滑，最后跌425点或2.9%，收14,111点，成交额455亿人民币，只有8%主板H股能逆市上升；至于红筹指数跌150点或2.8%，收报5,207点，成交额141亿人民币。 其实，中国证监会上周五公布规范两融后，市场已预期大市昨日下跌，只是人民银行在周日突然下调1%存准率，高于市场预期，自然令投资者对昨日市况有憧憬。但过去曾指出，央行去年11月底减息，撞正沪港通出台，成为大市急升的原因之一，到今年初的降准和减息，大市的反应平静中偏淡，故一直指出不管央行减息还是降准，大市下跌的机率高。 虽然央行昨日开始的降准，并不单单只下降1%存准率，同时对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低1%存准率，统一下调农村合作银行存准率至农信社水平，又对中国农业发展银行额外降低存准率2%，对符合审慎经营要求且三农或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5%的存准率。由于存准率下调是近年最大下降幅度，抵销了部分中证监规范两融业务的利淡因素，也造就昨日上午市况反覆，午后才齐齐下挫走势。虽然有官员指规范两融只是令市场规范化而非造淡股市，但事件反映中国在调控上的不协调，因为中证监刚同意一人多户，随即又将两融作出限制，唯一解释是两融业务膨胀情况超出中国控制，也促使证券商增资扩本，令证券股蒙上阴影。
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路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6