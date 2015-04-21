港报社评：中央既诚意落实普选又坚守底线--文汇报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
国家副主席李源潮昨日在北京会见香港新界社团联会访京团时表示，实现2017年香港特区行政长官普选是中央政府的真诚期望，也是香港多数市民的共同期盼。他希望香港社会各界把握历史机遇，以积极、理性、务实的态度，依法推动香港迈出普选这历史性一步。
政改方案即将进入立法会审议、表决的关键阶段，这是政改「五步曲」中最受考验的一步。李源潮再度传递中央期望香港政改向前的讯息，再次表明中央真心诚意希望香港在政改问题上取得突破，港人期待的一人一票选举特首能够梦想成真。
有与会者透露，李源潮在会见中又引述国家主席习近平的话说，宪法、香港基本法和全国人大常委会的决定都是大原则、大框架，实行普选要依法有序，遵守宪法和基本法是原则，不会改变。目前，反对派扬言綑绑否决按照人大决定制定的政改方案，要胁中央修改、撤回人大决定，这是挑战中央的底线，中央决不会让步。反对派应该放弃不切实际的幻想，回到基本法和人大决定的正轨讨论政改。
政改方案能否在立法会通过，民意具有决定性作用。多个民调显示，支持通过政改方案的人远远多于反对的人，而且支持的比例还在提高。通过政改方案，开启香港民主发展的新篇章，有利广大市民安居乐业、保持香港社会稳定、维护国家主权安全和利益。香港社会各界应该大力营造支持政改的社会气氛，形成强大的民意推动力，促使立法会议员顺应民意，为香港的民主发展及长期繁荣稳定投下负责任的一票。
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路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6