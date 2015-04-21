港报社评：中央既诚意落实普选又坚守底线--文汇报4月21日

国家副主席李源潮昨日在北京会见香港新界社团联会访京团时表示，实现2017年香港特区行政长官普选是中央政府的真诚期望，也是香港多数市民的共同期盼。他希望香港社会各界把握历史机遇，以积极、理性、务实的态度，依法推动香港迈出普选这历史性一步。

政改方案即将进入立法会审议、表决的关键阶段，这是政改「五步曲」中最受考验的一步。李源潮再度传递中央期望香港政改向前的讯息，再次表明中央真心诚意希望香港在政改问题上取得突破，港人期待的一人一票选举特首能够梦想成真。

有与会者透露，李源潮在会见中又引述国家主席习近平的话说，宪法、香港基本法和全国人大常委会的决定都是大原则、大框架，实行普选要依法有序，遵守宪法和基本法是原则，不会改变。目前，反对派扬言綑绑否决按照人大决定制定的政改方案，要胁中央修改、撤回人大决定，这是挑战中央的底线，中央决不会让步。反对派应该放弃不切实际的幻想，回到基本法和人大决定的正轨讨论政改。

政改方案能否在立法会通过，民意具有决定性作用。多个民调显示，支持通过政改方案的人远远多于反对的人，而且支持的比例还在提高。通过政改方案，开启香港民主发展的新篇章，有利广大市民安居乐业、保持香港社会稳定、维护国家主权安全和利益。香港社会各界应该大力营造支持政改的社会气氛，形成强大的民意推动力，促使立法会议员顺应民意，为香港的民主发展及长期繁荣稳定投下负责任的一票。

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