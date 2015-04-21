港报社评：居屋变相加按借贷，房署田厅各有责任--明报4月21日

居屋单位未补价之前，若「加按」会违反《房屋条例》规定，本报侦查报道揭露，目前约有7,000 居屋单位涉嫌违例加按，近年更有愈来愈多的趋势。事态暴露房屋署执法不严，形成了尾大不掉局面，土地注册处（俗称田土厅）则容许违例贷款协议登记在楼契上，有协助违法之嫌。

根据物业资料库资料，过去6年有8,300 多个受资助房屋单位（居屋或出售公屋等，其中约7,000个单位为居屋），在未补地价情况下，向财务公司借贷年息介乎20至40厘的贷款，由业主与财务公司签署一份「贷款协议」，并经田土厅在楼契登记有关文件，法律界人士认为这个做法，涉嫌变相加按，影响了未补地价居屋业权，违反了房屋条例的规定。

这类贷款协议，大量登记在未补地价的居屋楼契出现，协议条款主要有两点，一是未清还债项或未获财务公司批准之前，业主不得出售单位或再借贷；二是若出售单位，授权财务公司收取楼款，扣除债项等开支，余款才归还业主。按房屋条例规定，未补价资助房屋未经房屋署长批准，不得把物业「抵押」或「让予」，登记在居屋楼契的贷款协议，则有让予和抵押的实质，物业变相成为「抵押品」以换取借贷。

现在这类登记的居屋楼契，约有多达7,000 个，反映房屋署有疏于执法之嫌。房屋署发言人答覆查询时，表示这类加按借贷属违法，不过，发言人认为不同个案不能笼统一概而论，要视乎贷款协议的字眼而定。事实是，本报记者发现大量居屋楼契有上述两项条款，只要房屋署较为认真处理，不难发现这些个案。发言人的所谓「不能笼统一概而论」，只是反映房屋署未认真体待有关情况，或许使更多居屋业主误以为相关做法符合法例规定，于是出现大量居屋业主涉嫌违规借贷，罔顾违例业主可被处罚50万元及监禁1年的法例。

居屋未补价之前，业权转让受限制，这是政府政策，房屋条例有法例明确规定，贷款协议抵触了法例规定。因此，未补价居屋以贷款协议变相加按借贷的违例情况，并非新鲜事物。田土厅只是收到登记文件，然后归档存案，连基本的合法与否也不理会，做法太过儿戏。这是不负责任的做法，不能接受。田土厅要调整态度，做好把关工作，不要再出现政府部门为涉嫌违法行为大开方便之门的事。

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