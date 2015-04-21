港报社评：拉布是政治恶性互动的结果--信报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
《财政预算案》将于明天继续在立法会辩论，对于部分议员提出接近4,000项修订以「拉布」，财政司司长曾俊华表示，需要至少110小时表决相关修订，相当于10日会议时间，认为「拉布」已是票房毒药，呼吁议员撤回修订。昨日，立法会主席曾钰成裁定，所有修订之中只有618项可以提出，此举不能说是引刀成一快的「剪布」，不妨称之为「缩布」，把冗长的一疋布大幅度裁减。
站在公众的观感而论，议员若是不分青红皂白滥用「拉布」战术，确是相当令人厌烦，且明显浪费公帑，说是票房毒药不失为切中要害的评价，然而特区政府亦应抚心自问，何以行政立法的关系弄至如此势成水火的田地？何以泛民提出的不合作运动竟然成为「新常态」？事到如今，即便是民生问题亦话不投机，早前政府打算成立的创新及科技局，正是受到议员「拉布」之累而硬生生被拖至一再搁置了。
梁振英当选特首之后信誓旦旦要建立一个兼收并蓄的「香港营」，不再有梁营，不再有唐营。可是，香港营不但没有建立起来，反而社会撕裂日甚于一日，去年占领运动之后，政改方案通过的机会几乎接近零。
要求议员自动自觉停止「拉布」是不可能的，粗暴地「剪布」亦有违议事规则与民主精神，如果掌权者继续崖岸自高，不愿意放下身段与反对派寻求妥协之道，反对派议员亦全然罔顾大局，彼此敌对僵持加剧，香港本已不怎么亮丽的前途恐怕早晚被拖垮。
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路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6