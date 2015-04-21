港报社评：拉布是政治恶性互动的结果--信报4月21日

《财政预算案》将于明天继续在立法会辩论，对于部分议员提出接近4,000项修订以「拉布」，财政司司长曾俊华表示，需要至少110小时表决相关修订，相当于10日会议时间，认为「拉布」已是票房毒药，呼吁议员撤回修订。昨日，立法会主席曾钰成裁定，所有修订之中只有618项可以提出，此举不能说是引刀成一快的「剪布」，不妨称之为「缩布」，把冗长的一疋布大幅度裁减。

站在公众的观感而论，议员若是不分青红皂白滥用「拉布」战术，确是相当令人厌烦，且明显浪费公帑，说是票房毒药不失为切中要害的评价，然而特区政府亦应抚心自问，何以行政立法的关系弄至如此势成水火的田地？何以泛民提出的不合作运动竟然成为「新常态」？事到如今，即便是民生问题亦话不投机，早前政府打算成立的创新及科技局，正是受到议员「拉布」之累而硬生生被拖至一再搁置了。

梁振英当选特首之后信誓旦旦要建立一个兼收并蓄的「香港营」，不再有梁营，不再有唐营。可是，香港营不但没有建立起来，反而社会撕裂日甚于一日，去年占领运动之后，政改方案通过的机会几乎接近零。

要求议员自动自觉停止「拉布」是不可能的，粗暴地「剪布」亦有违议事规则与民主精神，如果掌权者继续崖岸自高，不愿意放下身段与反对派寻求妥协之道，反对派议员亦全然罔顾大局，彼此敌对僵持加剧，香港本已不怎么亮丽的前途恐怕早晚被拖垮。

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