港报社评：内地有力稳增长，下跌未致失速--经济日报4月21日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
中港股市昨先升后大挫，因人行前晚突降准1%，市场担心内地经济失速。中央财政与货币政策有大量子弹，足稳经济增长，加上撑牛市稳经济方针不变，中港股市仍有动力。
人行今次降准不是一般降0.5%，而是一次降1%，无疑是担心继首季经济增长仅7%后，第二季可能跌穿7%水平，故要加力放水谷信贷撑经济，并向外界显示撑经济的决心。中央有决心，但有否足够能力呢？
答案是未需悲观，不论是财政政策还是货币政策，中央仍有甚多刺激经济的子弹。
以财政政策来说，中国财赤不足3%，远低于西方国家。虽说内地有地方债担子，但即使计及中央与地方债务，市场估计内地总债务占国内生产总值（GDP）的比例仍低于60%的安全水平，远远低于美欧的约100%水平，更遑论近250%的日本，故只要中央愿意，不难透过大上基建等项目，令经济增长提速。
以货币政策而言，内地一年期存款利率在3%以上，远高于美欧近0利率的水平，有相当减息空间；内地存款准备金率高企18.5%，仍远高于2007年初的9%水平，仍有大量资金可释放。
更何况，美欧日等都大举以放水尤其量宽推高股市，制造财富效应来刺激消费、投资与股市，催谷经济，世界大势如此，中央亦已加入行列，以牛市助稳经济，此正是中证监周六急澄清早一天公布的两融规定，非要打压股市的底因。
当然，这些都仅是治标的补药，中期维持经济增长还是要靠经济改革红利，且补药有相当副作用，如08年的4万亿投资便埋下地方债、产能过剩等炸弹，令中央现时出手更为审慎，惟只要有需要，中央并不缺稳经济增长的弹药。
中国经济确面对更大下行压力，但目前仍在中央可应付范围，所行政策亦有利中港股市续大涨小回。要说真正巨大风险，是内地若未能及早攻坚改革难关、争取改革红利不足，而又在持续稳经济中逐渐耗尽政策子弹，届时内地经济失速的危险便甚大。此是中央现时稳经济，不能只顾下补药，更要推进根本改革的最重要原因。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6