中港个股：工行与巴基斯坦四电力企业签项目融资协议，金额达43亿美元

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透北京4月21日 - 全球资产最大银行--中国工商银行 周二称，该行昨日与巴基斯坦当地四家项目业主签署能源电力项目融资协议，协议金额总计达到43亿美元。
工行 新闻稿称，本次签署融资协议的巴基斯坦苏克阿瑞大型水电站、大沃风电站、萨希瓦尔燃煤电站、塔尔煤电一体化四个能源电力项目均位于中巴经济走廊沿线，是“一带一路”上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。
工行并称，未来将规划金融服务方案，应对“一带一路”及亚太地区基础建设投资和互联互通所带来的融资需求。（完） (发稿 王蕾; 审校 沈燕/张喜良)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率