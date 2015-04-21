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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 10:20 BJT

中港个股：工行与巴基斯坦四电力企业签项目融资协议，金额达43亿美元

路透北京4月21日 - 全球资产最大银行--中国工商银行 周二称，该行昨日与巴基斯坦当地四家项目业主签署能源电力项目融资协议，协议金额总计达到43亿美元。

工行 新闻稿称，本次签署融资协议的巴基斯坦苏克阿瑞大型水电站、大沃风电站、萨希瓦尔燃煤电站、塔尔煤电一体化四个能源电力项目均位于中巴经济走廊沿线，是“一带一路”上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。

工行并称，未来将规划金融服务方案，应对“一带一路”及亚太地区基础建设投资和互联互通所带来的融资需求。（完） (发稿 王蕾; 审校 沈燕/张喜良)

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