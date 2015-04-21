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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 10:21 BJT

日本人事：政府提名丰田汽车顾问布野幸利出任央行审议委员

路透东京4月21日 - 周二一份日本政府文件显示，政府提名丰田汽车顾问布野幸利(YUKITOSHI FUNO)接替森本宜久出任日本央行审议委员。

森本宜久的五年任期将在6月结束。森本宜久在10月反对增加货币刺激举措。

布野幸利的提名要得到议会批准。首相安倍晋三领导的执政联盟在一会占多数席次。(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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