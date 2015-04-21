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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:34 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元上涨，澳元卖方占上风

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* 澳洲央行4月会议记录：进一步降息前希望评估更多经济数据表现

* 会议记录未出人意料，公布后澳元卖方返场

* 欧元/澳元在亚洲市场上涨50点，其中开盘时上涨30点，当时澳元被抛售

* 五日、10日和20日移动均线交叉--20日波林格区间趋平，技术型态中性

* 初步支撑位和阻力位分别为稍早的低位1.3886和20日移动均值1.4025

* 相关技术图表请点选： link.reuters.com/nex54w

(完)

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