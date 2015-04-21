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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:25 BJT

日本股市：受业绩憧憬提振盘中上扬，丰田汽车大涨1.5%

路透东京4月21日 - 日本股市周二早盘盘中上涨，因市场对企业获利
愈发期待，带动丰田汽车及Panasonic等出口股上扬。
    
    0203GMT，日经指数 上涨0.8%至19,796.72点，远离周一触及
的两周低点。
    
    市场分析师表示，在财报季之前，投资人正挑选股票，希望公司治理
改革可以提升投资人回报，并协助脆弱经济复苏趋稳。
    
    “强劲的企业获利肯定会带来良好回报，且让人对未来一年感到乐观
，”Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani表示。
    
    他称，“这也是日本经济的好兆头，因资本支出的机率升高，且夏季
奖金也可能上扬。”
    
    丰田汽车 上涨1.5%，因预期美国市场销售强劲；日产汽车<7
201.T>上涨1.0%，Panasonic 上涨1.9%。
    
    东证股价指数 上涨0.9%至1,601.55点，JPX-日经400指数<.JP
XNK400>上涨1.2%至14,529.38点。(完)

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