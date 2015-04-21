日本股市：受业绩憧憬提振盘中上扬，丰田汽车大涨1.5%

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透东京4月21日 - 日本股市周二早盘盘中上涨，因市场对企业获利 愈发期待，带动丰田汽车及Panasonic等出口股上扬。 0203GMT，日经指数 上涨0.8%至19,796.72点，远离周一触及 的两周低点。 市场分析师表示，在财报季之前，投资人正挑选股票，希望公司治理 改革可以提升投资人回报，并协助脆弱经济复苏趋稳。 “强劲的企业获利肯定会带来良好回报，且让人对未来一年感到乐观 ，”Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani表示。 他称，“这也是日本经济的好兆头，因资本支出的机率升高，且夏季 奖金也可能上扬。” 丰田汽车 上涨1.5%，因预期美国市场销售强劲；日产汽车<7 201.T>上涨1.0%，Panasonic 上涨1.9%。 东证股价指数 上涨0.9%至1,601.55点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>上涨1.2%至14,529.38点。(完)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6