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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 11:03 BJT

更新版 1-澳洲个股：力拓第一季铁矿石产量低于预期，全年产量目标不变

炼钢厂已发出警告，生产可能面临更大压力，而且可能有更多澳洲钢铁厂倒闭。

“一切更多地取决于中国需求情况以及这种需求能持续到何时，”Perennial Growth Management合伙人Paul Phillips说。

面对铁矿石价格的下跌，力拓一直在削减成本来维持利润率。铁矿石业务在力拓总体获利中所占比重达到90%左右。

力拓2014年铁矿石生产的平均现金成本为每吨19.50美元，今年预计可降至约17美元。目前卖给中国的铁矿石价格约为每吨50美元.IO62-CNI=SI，远低于四年前的190美元以上。

高盛在报告中表示，对于三大矿商以外的业者而言，铁矿石市场环境已变得异常艰难，所谓的“二线”生产商中有半数都面临着关门风险。(完)

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