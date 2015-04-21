中国债市：天威集团称尚未筹措到资金，今日中票付息仍存较大不确定性

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海4月21日 - 中国保定天威集团有限公司再次发布风险提示公告，称截至公告发布之时，公司尚未筹措到付息资金，所发中票 今日付息仍存在较大不确定性。
天威集团在中国债券信息网发布公告时间为周二，但落款日期为周一。因此尚无法完全确定该中票付息已经违约，具体还有待今日工作日结束后情况而最终确认。
此前路透分别致电天威集团和主承销商--建设银行 相关人士。但均无法取得联络。
上周天威集团发布公告称，所发行的15亿元人民币中期票据，由于发生巨额亏损，本应今日偿付的利息存在不确定性。应付利息金额为8,550万元。
该期中票为2011年发行，期限为五年，票面利率5.70%，原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为BB。
2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率