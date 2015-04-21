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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:35 BJT

台湾债市：五年债殖利率早盘小升，持续横盘整理量缩观望美债指引方向

路透台北4月21日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二盘初小升。交易员表示，由于美债维持盘整格局不变，台债持续欠缺美债指引方向，早盘交投更显清淡，104/6殖利率续处既有区间横盘整理。

〞最近美债都很安静，消息都是一如预期的消息，听到耳朵都痒了。〞一位大型证券交易员说。

美国公债价格周一走低，因美股上扬削弱了对公债的避险需求，尽管交易商仍担忧希腊能否继续留在欧元区。指标10年期公债 价格回落13/32，收益率报1.895%，较上周五尾盘高4.5个基点。

本地时间10:26，104/6殖利率升0.25基点，报0.9970%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.99-1.00%

以下为最新相关报导连结：

--《焦点》各国央行料减持千亿美元的欧元储备

--美国债市：公债价格走低，因股市反弹削弱避险需求 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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