台湾汇市：台币兑美元盘初走弱，国际美元持强且外资汇出

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透台北4月21日 - 台币兑美元 周二盘初走疲。汇银人士称，国际美元守住涨势，亚币普遍稍弱，盘初外资汇出，美元买盘明显。
汇银人士说，有别于上日外资明显汇入，今日外资则反向汇出，主要来自于大型的外资保管银行。至于央行未见明显动作。
〞看起来(汇出)力道还没有完，往上打到31.100以上都是外资。〞一位小型商银交易员说。
另一家大型商银交易员则表示，大型保管银行买入美元，小型银行较少。至于出口商目前的动作不大，尚未有明显的美元抛盘。
〞他们(出口商)还顶得住。〞一位大型商银交易人士说。
本地时间1027，大盘加权股价指数 平盘附近报9,556.72点。至于韩元兑美元 盘初走弱至1,084.7，上日收在1,079.2。
美元周二守住涨幅，欧元隔夜下滑为美元提供支撑。有关希腊可能发生债务违约并最终退出欧元区的担忧加剧，导致欧元隔夜下跌。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.090-31.130间交投。早盘主要交易区间落在31.004-31.127；上交易日区间则在30.972-31.066。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价缩小，但幅度不大。一个月远汇报价 暂在31.065/31.095左右，上日纽约盘收在31.028。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.09-31.13
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路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6