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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:38 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初走弱，国际美元持强且外资汇出

路透台北4月21日 - 台币兑美元 周二盘初走疲。汇银人士称，国际美元守住涨势，亚币普遍稍弱，盘初外资汇出，美元买盘明显。

汇银人士说，有别于上日外资明显汇入，今日外资则反向汇出，主要来自于大型的外资保管银行。至于央行未见明显动作。

〞看起来(汇出)力道还没有完，往上打到31.100以上都是外资。〞一位小型商银交易员说。

另一家大型商银交易员则表示，大型保管银行买入美元，小型银行较少。至于出口商目前的动作不大，尚未有明显的美元抛盘。

〞他们(出口商)还顶得住。〞一位大型商银交易人士说。

本地时间1027，大盘加权股价指数 平盘附近报9,556.72点。至于韩元兑美元 盘初走弱至1,084.7，上日收在1,079.2。

美元周二守住涨幅，欧元隔夜下滑为美元提供支撑。有关希腊可能发生债务违约并最终退出欧元区的担忧加剧，导致欧元隔夜下跌。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.090-31.130间交投。早盘主要交易区间落在31.004-31.127；上交易日区间则在30.972-31.066。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价缩小，但幅度不大。一个月远汇报价 暂在31.065/31.095左右，上日纽约盘收在31.028。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.09-31.13

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