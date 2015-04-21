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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:42 BJT

券商观点：中国货币宽松力度直逼2008年--中金

路透香港4月21日 - 中国央行周日准备金率降1%，并额外对农信社、村镇银行、农发行定向降准，中金公司宏观组认为，继此次降准后，还有4次降准（每次0.5个百分点）。

而直接降准1个百分点，历史上只出现过一次，就是2008年12月。中金测算，此次降准投放流动性约1.4-1.5万亿元人民币。

报告认为，普降1个百分点释放流动性1.25万亿；额外对农信社、村镇银行降准释放约700亿；额外对农发行降准释放约100亿；额外部分国有银行和股份制银行降准（假定只考虑农行）释放约700亿。

中金认为，降准之下，各家银行普惠，且幅度相似。实际自由流通市值较小的股份制银行光大银行 、华夏银行 、平安银行 股价弹性更大。

报告维持银行盈利预测不变。目前 A/H 银行股交易于6.8-7.9倍市盈率，1.1-1.2倍市净率。（完）

(整理 赵红梅；审校 杨淑祯)

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