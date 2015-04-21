更新版-中港个股：工行与巴基斯坦四电力企业签项目融资协议，金额达43亿美元

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* 工行与巴基斯坦电企签43亿美元融资项目

* 将规划金融服务方案应对“一带一路”融资需求

* 工行在一带一路已储备130多个重大项目

路透北京4月21日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 称与巴基斯坦当地四家能源电力项目签署了能源电力项目融资协议，金额总计达43亿美元，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。

工行周二发布新闻稿称，本次签署融资协议的巴基斯坦苏克阿瑞大型水电站、大沃风电站、萨希瓦尔燃煤电站、塔尔煤电一体化四个能源电力项目均位于中巴经济走廊沿线。

“工行未来将整体规划金融服务方案，应对‘一带一路’及亚太地区基础建设投资和互联互通所带来的融资需求。”工行表示。

新闻稿指出，目前巴基斯坦电力短缺现象比较严重，全国日均电力缺口为400万千瓦，夏季高峰时期电力缺口高达每天750万千瓦，已成为制约经济发展的瓶颈。

工商银行并表示，已在“一带一路”建设相关领域提前储备130多个商业前景较好的重大项目，投资金额达1,588亿美元，项目涉及电力、交通、油气、矿产、电信、机械、园区建设、农业等行业，基本实现了对“走出去”重点行业的全面覆盖。

目前，工商银行已经构建了与“一带一路”国家战略所涉国家和区域高度重合的境内外经营网络布局，在沿线18个国家拥有120家分支机构，金融服务辐射范围基本覆盖“一带一路”规划区域。去年，工行支持的“一带一路”境外项目达到73个，总金额达109亿美元。