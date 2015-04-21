《焦点》墨西哥渴望中国企业投资，但两件事让中企心凉

**中国的苦恼**

墨西哥在中国出口机构的前会员、如今是负责香港交易的经纪商Carlos Lome表示，一位中国合作伙伴暂停了每月进口五个集装箱货柜牛肉的协议。

“当(高铁)项目暂停时，许多中国企业在中国电视上看到这些消息，他们对我说，‘如果政府的话都无法信任...那么还有什么能保证不会无故遭到取消？’”Lome表示。

在遭当地激烈反对后，墨西哥于1月叫停了中墨合资的龙城项目。

而对墨西哥来说，未来前景不全然黯淡。

中国电信集团表示，其母公司正在研究墨西哥投资机会。

在原本的高铁合同遭到撤销后数日，墨西哥总统培尼亚按此前安排的日程进行访华。在这次变得有些尴尬的访华活动期间，他宣布两国将设立24亿美元的基础建设投资基金，最终规模可增至90亿美元。