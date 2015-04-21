《焦点》墨西哥渴望中国企业投资，但两件事让中企心凉

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
**中国的苦恼**
墨西哥在中国出口机构的前会员、如今是负责香港交易的经纪商Carlos Lome表示，一位中国合作伙伴暂停了每月进口五个集装箱货柜牛肉的协议。
“当(高铁)项目暂停时，许多中国企业在中国电视上看到这些消息，他们对我说，‘如果政府的话都无法信任...那么还有什么能保证不会无故遭到取消？’”Lome表示。
在遭当地激烈反对后，墨西哥于1月叫停了中墨合资的龙城项目。
而对墨西哥来说，未来前景不全然黯淡。
中国电信集团表示，其母公司正在研究墨西哥投资机会。
在原本的高铁合同遭到撤销后数日，墨西哥总统培尼亚按此前安排的日程进行访华。在这次变得有些尴尬的访华活动期间，他宣布两国将设立24亿美元的基础建设投资基金，最终规模可增至90亿美元。
然迄今，获得承诺的资金只有12亿美元。(完) (编译 张涛/王颖/李爽/戴素萍 审校 郑茵/王丽鑫/于春红/艾茂林)
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
以下为0155GMT报价 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 428.25 0.00 +0.00% +1.12% 415.39 58 CBOT玉米 369.25 -0.50 -0.14% +0.82% 357.36 75 CBOT大豆 1064.00 -3.50 -0.33% -0.58% 1029.51 68 CBOT稻米 9.89 $0.07 +0.71% +0.56% $9.76 64 WTI原油 53.28 $0.06 +0.11% +3.72% $52.48 58 汇率