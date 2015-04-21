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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 17:20 BJT

德国数据：4月ZEW经济景气判断指数意外下降，为去年10月以来首见

不过，ZEW现况指数从3月的55.1升至70.2，高于预估的56.0。

此次调查是在4月7-20日期间进行，共访问了238名分析师和投资者。(完) (编译 艾茂林/汪红英；审校 白云/蔡美珍)

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