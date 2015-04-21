路透调查：韩国第一季经济增长料有所加速，但央行仍需降息

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
例如，1月工业生产下滑幅度创六年之最，但2月的工业生产表现好于 预期，几近收复上月降幅。3月工业生产数据目前尚未发布。 韩国制造商景气仍显疲弱，2月降至两年低点。原因方面，调查受访 者提到了全球不确定性，可能意味着未来的商业环境仍具有挑战性。 韩国央行称，去年第四季度疲弱的政府支出拖累经济增幅不及预期， 可能导致2015年开局低迷。该央行在3月将指标利率下调到了1.75%的纪录 低位。 出口也表现不佳，1-3月出口较上年同期下滑，主要归咎于疲弱的海 外需求以及移动电话等关键行业越来越激烈的竞争。 上周在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议时，韩国 央行总裁李柱烈强调了结构性改革及巩固降息效果的相关政策的重要性。 多数分析师认为，还需要有更多的宽松举措，预计韩国央行不久将再 度降息，以提振经济增长。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 孙茉莉/杜明霞)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6