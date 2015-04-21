路透调查：韩国第一季经济增长料有所加速，但央行仍需降息

例如，1月工业生产下滑幅度创六年之最，但2月的工业生产表现好于 预期，几近收复上月降幅。3月工业生产数据目前尚未发布。 韩国制造商景气仍显疲弱，2月降至两年低点。原因方面，调查受访 者提到了全球不确定性，可能意味着未来的商业环境仍具有挑战性。 韩国央行称，去年第四季度疲弱的政府支出拖累经济增幅不及预期， 可能导致2015年开局低迷。该央行在3月将指标利率下调到了1.75%的纪录 低位。 出口也表现不佳，1-3月出口较上年同期下滑，主要归咎于疲弱的海 外需求以及移动电话等关键行业越来越激烈的竞争。 上周在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议时，韩国 央行总裁李柱烈强调了结构性改革及巩固降息效果的相关政策的重要性。 多数分析师认为，还需要有更多的宽松举措，预计韩国央行不久将再 度降息，以提振经济增长。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 孙茉莉/杜明霞)