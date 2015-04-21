澳新汇市：澳元兑美元下跌，新西兰元兑澳元上看平价水准

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
澳洲央行周二公布4月政策会议记录，即便基本还是重复之前的放宽政策偏向，但之后澳元卖压仍加大。央行还重申，鉴于主要商品价格最近下跌，澳元可能进一步贬值。
澳元自去年9月以来已经跌约0.17美元。央行总裁史蒂文斯之前在纽约一次活动上表示，委员会愿意在必要时再度降息，但谨慎考虑其可能对房价及债务水平造成的影响。
期货市场显示，5月降息25个基点的几率约为50%，6月底前降息的机率超过88%。
新西兰元兑美元 略微走软，报约0.7640，周一收盘报0.7664。新西兰元兑欧元守在纪录高位附近，兑澳元逼近平价水准。
支撑位在0.7630，0.7740仍为强劲的阻力位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/李爽 审校 徐文焰 王颖)
路透悉尼1月23日 - 澳元周一持于两个半月高位附近，美元处于守势，此前美国总统特朗普未提供刺激经济增长计划的细节。 澳元兑美元 报0.7572，距离上周所及的11月11日来高点0.7589近在咫尺。 澳元上周连续第四周录得周线涨幅，1月迄今累计上涨逾5%，是今年表现最佳的主要货币之一。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6