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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 11:05 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，新西兰元兑澳元上看平价水准

澳洲央行周二公布4月政策会议记录，即便基本还是重复之前的放宽政策偏向，但之后澳元卖压仍加大。央行还重申，鉴于主要商品价格最近下跌，澳元可能进一步贬值。

澳元自去年9月以来已经跌约0.17美元。央行总裁史蒂文斯之前在纽约一次活动上表示，委员会愿意在必要时再度降息，但谨慎考虑其可能对房价及债务水平造成的影响。

期货市场显示，5月降息25个基点的几率约为50%，6月底前降息的机率超过88%。

新西兰元兑美元 略微走软，报约0.7640，周一收盘报0.7664。新西兰元兑欧元守在纪录高位附近，兑澳元逼近平价水准。

支撑位在0.7630，0.7740仍为强劲的阻力位。(完)

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