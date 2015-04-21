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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 11:04 BJT

韩国汇市：韩元回落，受希腊债务忧虑影响

0224GMT     上日收市价
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    韩元/美元              1,083.8        1,079.2
    日圆/韩元       9.0716/757         9.0778
    韩国公债期货 *          109.52         109.56
    韩国综合股价指数     2,147.28       2,146.71
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
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 (编译 白云; 审校 王兴亚/于春红)

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