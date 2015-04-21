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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 11:05 BJT

韩国股市：盘中持平，连涨七日后投资者退居场外观望

路透首尔4月21日 - 韩国股市周二盘中持平，因指标股指周一为止连
续七个交易日上涨后，投资者选择场外观望。
    
    0300GMT，韩国综合股价指数 几近持平，报2,145.33点。周一
收报2,146.71点。
    
    与此同时，外资或连续11个交易日买超韩股，截至周一收盘时买超韩
股2.5万亿韩元(约合23.1亿美元)。(完)

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