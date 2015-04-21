中国货币市场：逆回购暂停七天回购利率续降，一年Shibor破稳连跌

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透上海4月21日 - 中国央行公开市场今日暂停逆回购操作，但对资金供给极为充裕的银行间市场来说，几乎未有任何影响，周二早盘七天期回购利率续降逾10个基点(bp)，进一步向2.50%位置靠拢。长期资金方面，降准后一年期shibor也连续下行，打破此前超过两个月稳势。
交易员认为，从大方向上看，资金宽松态势有望持续一段时间。至于资金价格，在逆回购退出之后，可能要更多关注开盘价格等指引。
上海一银行交易员称，“目前资金很松，逆回购不做也很正常。没有逆回购利率指引，(每天)开盘利率影响可能会更大一些。”
在春节后五次下调公开市场七天期逆回购利率后，央行公开市场今日未进行任何操作，为逾两个月以来首次。分析人士认为，央行超预期降准带来流动性量价齐松，均进一步削弱公开市场利率引导必要性，因此零操作亦在情理之中。
央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为下半年经济工作的首要任务。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9778 2.0558 -7.80
七天 2.5782 2.7140 -13.58
14天 3.2022 3.2629 -6.07
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.5600 0.6700 +89.00
七天 1.9000 0.9900 +91.00
14天 2.4750 2.4200 +5.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0700 2.1000 -3.00
七天 2.6400 2.8100 -17.00
14天 3.2000 3.2600 -6.00
Shibor
其中:隔夜 2.0020 2.0870 -8.50
七天 2.6200 2.7320 -11.20
三个月 4.4845 4.6133 -12.88
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导