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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 12:44 BJT

中国货币市场：逆回购暂停七天回购利率续降，一年Shibor破稳连跌

路透上海4月21日 - 中国央行公开市场今日暂停逆回购操作，但对资金供给极为充裕的银行间市场来说，几乎未有任何影响，周二早盘七天期回购利率续降逾10个基点(bp)，进一步向2.50%位置靠拢。长期资金方面，降准后一年期shibor也连续下行，打破此前超过两个月稳势。

交易员认为，从大方向上看，资金宽松态势有望持续一段时间。至于资金价格，在逆回购退出之后，可能要更多关注开盘价格等指引。

上海一银行交易员称，“目前资金很松，逆回购不做也很正常。没有逆回购利率指引，(每天)开盘利率影响可能会更大一些。”

在春节后五次下调公开市场七天期逆回购利率后，央行公开市场今日未进行任何操作，为逾两个月以来首次。分析人士认为，央行超预期降准带来流动性量价齐松，均进一步削弱公开市场利率引导必要性，因此零操作亦在情理之中。

央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为下半年经济工作的首要任务。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9778 2.0558 -7.80

七天 2.5782 2.7140 -13.58

14天 3.2022 3.2629 -6.07

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5600 0.6700 +89.00

七天 1.9000 0.9900 +91.00

14天 2.4750 2.4200 +5.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0700 2.1000 -3.00

七天 2.6400 2.8100 -17.00

14天 3.2000 3.2600 -6.00

Shibor

其中:隔夜 2.0020 2.0870 -8.50

七天 2.6200 2.7320 -11.20

三个月 4.4845 4.6133 -12.88

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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