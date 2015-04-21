《全球市场》亚股上涨，希腊债务违约忧虑打压欧元

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
受中国刺激措施和表现强劲的美国企业财报提振，欧洲和美国股市周一上涨。标普500指数 涨0.9%。
不过，由于围绕希腊融资问题的不确定性犹存，且市场担心希腊有可能退出欧元区，投资者对追高股市保持警惕。
在几轮磋商后，市场人士预计希腊难以在周五会议上提交令欧元区财长满意的详细计划，以继续获得他们的财政支持。这意味着希腊可能将在本月底现金告罄。
希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单，涉及范围从市政府到一支为未来几代人准备的基金。由于下月要偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，希腊暂时征用公共现金储备。
希腊若出现债务违约，可能为希腊退出欧元区开启大门，但欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，违约国家不一定非得退出欧元区。
欧元兑美元 报1.0730美元，脱离周五高点1.0849美元。美元指数 在周一上涨后持稳，报97.95。
油价维持在上周触及的四个月高点附近，之前有报告显示，美国上周石油消费强劲，且沙特内政部长对能源设施可能受到攻击发出预警，抵消了之前言论暗示该国4月原油产量将维持在纪录水平左右的影响。
美国5月原油期货 报每桶56.34美元，距上周四触及的四个月高点57.42美元不远。(完) (编译 杜明霞/高琦/汪红英；审校 于春红)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导