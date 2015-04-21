《全球市场》亚股上涨，希腊债务违约忧虑打压欧元

受中国刺激措施和表现强劲的美国企业财报提振，欧洲和美国股市周一上涨。标普500指数 涨0.9%。

不过，由于围绕希腊融资问题的不确定性犹存，且市场担心希腊有可能退出欧元区，投资者对追高股市保持警惕。

在几轮磋商后，市场人士预计希腊难以在周五会议上提交令欧元区财长满意的详细计划，以继续获得他们的财政支持。这意味着希腊可能将在本月底现金告罄。

希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，用于支付政府的账单，涉及范围从市政府到一支为未来几代人准备的基金。由于下月要偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，希腊暂时征用公共现金储备。

希腊若出现债务违约，可能为希腊退出欧元区开启大门，但欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，违约国家不一定非得退出欧元区。

欧元兑美元 报1.0730美元，脱离周五高点1.0849美元。美元指数 在周一上涨后持稳，报97.95。

油价维持在上周触及的四个月高点附近，之前有报告显示，美国上周石油消费强劲，且沙特内政部长对能源设施可能受到攻击发出预警，抵消了之前言论暗示该国4月原油产量将维持在纪录水平左右的影响。