券商观点：中国金融变革催化货币和融资格局变化，银行转型发展--中信

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透香港4月21日 - 中国中信证券 最新报告指出，目前中国金融市场的变革正催化货币和融资格局变化和银行转型发展。
报告认为，金融变革推进中，传统货币金融格局已生变：（1）货币统计口径不全面，包括银行理财等金融产品并未被纳入统计，未被纳入金融统计的产品持续增加；（2）基础货币构成多元化，外汇占款和央票趋势性下降，再贷款和创新工具开始增加。
此外，多层次资本市场发展，间接融资在金融系统中的作用下降，直接融资比重趋势性增加；而“货币”搬家演进，居民财富从债券类资产转向权益类资产。
中信认为，上述变化将对传统的货币政策操作带来挑战，并使得金融市场发生深远而剧烈的变化，同时也促进银行转型发展，部分银行资产负债表和利润表将开始出现积极变化。
目前持续的存款“搬家”不利银行负债，居民财富从存款、债券理财类转向权益类产品的趋势正在加剧，导致银行负债增长压力加大，尤其是存款压力较大。不过，银行出于控制资金成本的动机，并未通过上浮存款利率来留住存款，而是通过代销权益产品、私人银行配资等满足客户需求。
同时，银行加大同业存款吸收，这一部分在新的存款口径下被纳入到一般性存款统计。
下阶段货币政策有必要主动放松应对经济走弱，继续引导资金市场利率下行。央行料会实施更加宽松的货币政策，包括：（1）扩大PSL抵押品范围；（2）降准；（3）定向放松应对存量债替换，二季度是重要时点。（完） (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导