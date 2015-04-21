券商观点：中国金融变革催化货币和融资格局变化，银行转型发展--中信

路透香港4月21日 - 中国中信证券 最新报告指出，目前中国金融市场的变革正催化货币和融资格局变化和银行转型发展。

报告认为，金融变革推进中，传统货币金融格局已生变：（1）货币统计口径不全面，包括银行理财等金融产品并未被纳入统计，未被纳入金融统计的产品持续增加；（2）基础货币构成多元化，外汇占款和央票趋势性下降，再贷款和创新工具开始增加。

此外，多层次资本市场发展，间接融资在金融系统中的作用下降，直接融资比重趋势性增加；而“货币”搬家演进，居民财富从债券类资产转向权益类资产。

中信认为，上述变化将对传统的货币政策操作带来挑战，并使得金融市场发生深远而剧烈的变化，同时也促进银行转型发展，部分银行资产负债表和利润表将开始出现积极变化。

目前持续的存款“搬家”不利银行负债，居民财富从存款、债券理财类转向权益类产品的趋势正在加剧，导致银行负债增长压力加大，尤其是存款压力较大。不过，银行出于控制资金成本的动机，并未通过上浮存款利率来留住存款，而是通过代销权益产品、私人银行配资等满足客户需求。

同时，银行加大同业存款吸收，这一部分在新的存款口径下被纳入到一般性存款统计。