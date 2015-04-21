中国汇市：人民币早盘续微跌，市场窄幅整理期待方向指引

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期 周二早盘连续第三日走跌，中间价自三个月高点走弱。交易员表示，周末中国央行超预期降准影响已然消化，缺乏新的消息指引，市场重新陷入窄幅盘整走势。
他们并认为，因隔夜美元指数 反弹，中间价暂时脱离近三个月高点，在6.2030附近有中资机构的美元卖盘，限制了人民币下行空间，跟前几日相比，今日早盘波幅相当狭窄。
“日内真没什么说的，波幅很小，上方的美元卖盘在那，下方也有些支撑，”一股份行交易员表示，“市场没热点，没方向，没趋势，横盘等变化。”
北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.202元，上日收报6.2015元。今日人民币兑美元中间价 为6.128元，上日中间价为6.1255元。
中国央行周一普降金融机构存款准备金率，释放约1.2万亿元人民币流动性，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。(nL4T0XG097)
全球汇市方面，美元周二守住涨幅，欧元隔夜下滑为美元提供支撑。有关希腊可能发生债务违约并最终退出欧元区的担忧加剧，导致欧元隔夜下跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2795/6.2845，上日尾盘为6.282。
北京时间11:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1974/6.2004元，上一交易日尾盘报6.1949元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 李文科/黄凯)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导