中国汇市：人民币早盘续微跌，市场窄幅整理期待方向指引

路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期 周二早盘连续第三日走跌，中间价自三个月高点走弱。交易员表示，周末中国央行超预期降准影响已然消化，缺乏新的消息指引，市场重新陷入窄幅盘整走势。

他们并认为，因隔夜美元指数 反弹，中间价暂时脱离近三个月高点，在6.2030附近有中资机构的美元卖盘，限制了人民币下行空间，跟前几日相比，今日早盘波幅相当狭窄。

“日内真没什么说的，波幅很小，上方的美元卖盘在那，下方也有些支撑，”一股份行交易员表示，“市场没热点，没方向，没趋势，横盘等变化。”

北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.202元，上日收报6.2015元。今日人民币兑美元中间价 为6.128元，上日中间价为6.1255元。

中国央行周一普降金融机构存款准备金率，释放约1.2万亿元人民币流动性，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。(nL4T0XG097)

全球汇市方面，美元周二守住涨幅，欧元隔夜下滑为美元提供支撑。有关希腊可能发生债务违约并最终退出欧元区的担忧加剧，导致欧元隔夜下跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2795/6.2845，上日尾盘为6.282。

北京时间11:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1974/6.2004元，上一交易日尾盘报6.1949元。