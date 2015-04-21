版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 11:53 BJT

欧洲个股：渣打目前尚不打算出售印尼Bank Permata持股--东南亚CEO

路透雅加达4月21日 - 渣打银行东盟(ASEAN)执行长(CEO)Lim Cheng Teck周二在雅加达召开的全球经济论坛场边对路透表示，渣打 并没有计划要出售持有的印尼Bank Permata Tbk 持股。

据汤森路透数据，截至2014年12月，渣打和印尼综合企业PT Astra International Tbk 各持有Bank Permata 45%的持股。

“目前我们并没有打算要出售这些持股，”Lim Cheng Teck说道。

据知情人士此前透露，渣打银行1月突然砍掉全球股票业务，可能是该行出售多个亚洲银行业持股的前奏，渣打期望能藉此提高资本。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐