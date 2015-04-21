《热点透视》美国第一季经济增长疲弱只是小插曲

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio；编译 徐文焰

路透华盛顿4月20日 - 美国第一季经济增长疲弱看起来更像是个小插曲，而非趋势逆转的开始。汽油价格回落节省下的资金很快就会推高消费支出。

经济的放缓十分突然。路透调查的预估中值显示，在连续三季增长环比年率平均达到3.9%之后，2015年首季增长率很可能只有1.1%。3月新增的12.6万个非农就业岗位也是2013年以来最少。

把较为恶劣的冬季气候作为经济疲弱的理由，听起来没什么说服力；但美国联邦储备理事会(美联储/FED)在4月经济状况褐皮书中，却有多达71次提到天气因素。民众对于原油价格崩跌的回应更加令人意外。

出人意料的是，消费者并没有把从汽油上省下的钱花到别处，倒是油气生产行业的收缩步伐一点不输预期。政府数据显示，该行业今年已经裁员30,000人。能源支出缩减已经推升储蓄。在今年前两个月，美国民众的储蓄增长幅度超过收入增长。2月新增储蓄年率为7,700亿美元，为两年高点，较2014年水平高出22%。

那接下来会怎样呢？一种看法就是，美国人最终会认为，较低的燃油价格将为成为常态，进而开始增加支出。消费景气提升支持了这种理论。密西根大学4月消费者信心指数创下2007年以来第二高。

另一种可能是，美国人把钱存起来作为购房时的首付款。房地产网站Trulia称，虽然美国人的住房自有率已降至64%，但仍有74%的民众希望买房居住。不过楼市迄今为止的复苏一直不温不火。