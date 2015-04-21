日本个股：第一三共将出售对印度药企Sun Pharma的持股，最高36亿美元

更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
第一三共在一份交易所备案文件中称，公司董事会已批准出售所持全部或部分Sun Pharma股权。该公司未提供出售理由，但表示与Sun Pharma当前的业务合作关系将保持不变。
“出于提高企业价值的考虑，第一三共对Sun Pharma股票进行了评估，并最终决定全部或部分出售公司所持Sun Pharma股票，”文件称。
第一三共称，将在公布截至3月31日财年业绩时，披露与Sun Pharma股权出售相关的财务细节。
第一三共去年决定出售Ranbaxy。当时正值Ranbaxy因印度工厂生产流程问题频出，屡遭美国食品药物管理局(FDA)制裁。
在将Ranbaxy售予Sun Pharma时，第一三共在印度投资的总价值已较购买Ranbaxy控制权时减半，这是因为在此期间监管问题导致Ranbaxy股价大幅下滑。
据合约细则显示，Sun Pharma股票的参考售价区间在每股930-1,043印度卢比，较该股周一收盘价位折价10.9%之多。
Sun Pharma股票周一收盘报1,043.80卢比。
Sun Pharma驻孟买发言人拒绝就第一三共的股权出售事宜进行评论。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 郑茵/张明钧)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导