日本个股：第一三共将出售对印度药企Sun Pharma的持股，最高36亿美元

第一三共在一份交易所备案文件中称，公司董事会已批准出售所持全部或部分Sun Pharma股权。该公司未提供出售理由，但表示与Sun Pharma当前的业务合作关系将保持不变。

“出于提高企业价值的考虑，第一三共对Sun Pharma股票进行了评估，并最终决定全部或部分出售公司所持Sun Pharma股票，”文件称。

第一三共称，将在公布截至3月31日财年业绩时，披露与Sun Pharma股权出售相关的财务细节。

第一三共去年决定出售Ranbaxy。当时正值Ranbaxy因印度工厂生产流程问题频出，屡遭美国食品药物管理局(FDA)制裁。

在将Ranbaxy售予Sun Pharma时，第一三共在印度投资的总价值已较购买Ranbaxy控制权时减半，这是因为在此期间监管问题导致Ranbaxy股价大幅下滑。

据合约细则显示，Sun Pharma股票的参考售价区间在每股930-1,043印度卢比，较该股周一收盘价位折价10.9%之多。

Sun Pharma股票周一收盘报1,043.80卢比。

Sun Pharma驻孟买发言人拒绝就第一三共的股权出售事宜进行评论。(完) (编译 高琦/刘秀红；审校 郑茵/张明钧)